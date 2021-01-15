Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Futbol Takımı'nın maç yapacağı 2 stat belli oldu
15.01.2021 - 21:39 | | AA

A Milli Futbol Takımı'nın maç yapacağı 2 stat belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Letonya ile iç sahada oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın maç yapacağı 2 stat belli oldu
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Letonya ile iç sahada oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımı'mızın, mart ayında Türkiye'de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda ile yapacağı müsabakanın Türk Telekom Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Ay-yıldızlıların 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı karşılaşmaya ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

A Milli Futbol Takımının maç yapacağı 2 stat belli oldu

    Lukas Podolski, semt pazarında...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Osayi resmen açıkaldı!
      Osayi resmen açıkaldı!
    2. G.Saray’a ciddi rakip! Ndayishimiye...
      G.Saray’a ciddi rakip! Ndayishimiye...
    3. "Üç puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz"
      "Üç puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" 
    4. Milli Takım'ın maç yapacağı 2 stat belli oldu
      Milli Takım'ın maç yapacağı 2 stat belli oldu
    5. Fenerbahçe'den Bursaspor’a resmi teklif!
      Fenerbahçe'den Bursaspor’a resmi teklif!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

    Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

    Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu

    Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu

    Son dakika - Apollon, Atilla Szalai için Fenerbahçe ile anlaştı! Resmen açıklandı

    Son dakika - Apollon, Atilla Szalai için Fenerbahçe ile anlaştı! Resmen açıklandı

    Son dakika - Denizlispor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Son dakika - Denizlispor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet