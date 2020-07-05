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05.07.2020 - 22:46 |

Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket!

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den Fair-play hareketi geldi. Galatasaray'da Belhanda Abdülkadir Ömür'ü tebrik etti.

Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket!
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Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 2. yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cünyet Çakır tacı Trabzonspor'a verdi. Çakır, ilk başta Trabzonspor lehine taç kararı verdi ama Abdülkadir Ömür: ''Benden çıktı hocam'' dedi ve Cüneyt Çakır kararını değiştirdi. Younes Belhanda ise genç yıldızı tebrik etti.

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