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19.05.2019 - 18:36 |

Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması!
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İşte Avcı'nın açıklamaları;

Futbol oyunun içindeki bütün güzellikleri bu zamana kadar sahaya yansıttık. Umarım bu sefer de yansıtır ve sonucunu alırız. 33. hafta, sezon başından beri buraya geldiğimize göre iki takım da hak etmiş. 22 hafta lider götürdük ve şimdi bir final maçı oynuyoruz. Hakemin, kurulların zor durumda kalmadığı, fair play doğrultusunda bir maç olmasını dilerim. Emre Belözoğlu, 1 haftadır özel fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bugün sabah kendisiyle bire bir görüştük ve böyle karar verdik. Önemli bir oyuncu, böyle maçları çok oynamış. Umarım sağlıklı başlar ve sağlıklı bitirir, fedakarlığın karşılığını alır...

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