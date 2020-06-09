‘İnşallah cezayı kaldırtacağız’

Maçlar bu hafta yeniden başlıyor. Spor gündeminde salgın dışında Fenerbahçe ve Trabzonspor tartışmaları yaşanıyor.

Hafta sonu Yusufeli Barajı’nın töreni için Artvin’e gittik.

Ev sahiplerimiz LİMAK Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve LİMAK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir.

Nihat Özdemir aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olunca en çok konuşulan konu futbol oldu.

Özdemir’i gören vatandaşların en çok sorduğu soru Fenerbahçe oldu. Özdemir hem Fenerbahçe hem de şike tartışmaları ile ilgili sorulara Artvin’de yorum yapmadı.

Özdemir’e ikinci en çok sorulan soru ise UEFA’nın Trabzonspor’a verdiği Avrupa’dan men cezası oldu.

Özdemir, Trabzonspor’un cezasına yönelik hukuki açıdan özel çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



‘Dilerim mutlu sona ulaşacağız’

Özel uçaktaki sohbetimizde ise Özdemir, Trabzonspor’a verilen cezanın haksız olduğunu dile getirerek, “Trabzonspor ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Hukuki açıdan bu cezanın haksız olduğuna inanıyoruz. Trabzonspor ile de hukuki görüşmeler sürüyor. Gücümüzü beraber kullanacağız. Cezanın kaldırılması için gerekli girişim, müracaatları yapıyoruz. İnşallah Trabzonspor’un bu cezasını kaldırtacağız. İnşallah mutlu sona kavuşacağız” dedi.



Hakemler 45 gün dışarı çıkmayacak

Salgın sonrası lig maçları bu hafta sonu başlıyor. Özdemir, Federasyon olarak ne tür özel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Hakemleri Riva’da kampa aldıklarını belirten Özdemir, hakemlerin 45 gün maçtan tekrar kamp alanına döneceklerini, dışarı çıkmayacaklarını kaydetti. Özdemir, “Maçlar bitinceye kadar orada kalacaklar. Maçlara gidip idare edip gelecekler. Hakemlerimizin kampta fiziksel, teknik ve mental olarak hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Kampa katılacak tüm hakemlere maç giriş ve çıkışlarında düzenli olarak test yapılacak” vurgusu yaptı.



Maçlarda kaç kişi olacak?

Salgın sürecinde maçların tekrar oynanmaması da en çok tartışılan konulardan biri. Özdemir kurallara uyarak bu sürecin bitirileceğini dile getiriyor.

Sporcuların sağlığının önemli olduğunu belirten Özdemir, disiplinli davranıldığında hiç kimseye zarar gelmeden bu sürecin tamamlanacağının altını çiziyor.

Özdemir, “Maçlar bütün oyuncular, hocalar, teknik direktörler, protokol, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üreticileri, canlı yayın araçları top toplayıcıları dâhil 296 kişi ile oynanacak. Amerika, Almanya’da bu sayı 322. Maçları seyircisiz oynatıyoruz. Kulüpler ve biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Virüsün kaybolması durumunda koşulları uygun olursa son 3 hafta seyircili oynatmak isteriz” diyor.

Ligler yeniden başlıyor ama gündem sanki salgın ve futboldan öte Fenerbahçe tartışmasına dönmüş gibi...