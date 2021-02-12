Abdurrahim Albayrak: “Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum"

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Galatasaray İkinci Başkanı, İrfan Can konusunu aktardı, diğer örnekleri anımsattı, “Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan’ın hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın... İrfan Can, Galatasaray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Albayrak, başta transfer gündemi olmak üzere tüm konulara açıklık getirdi. İrfan Can transferini anlatırken, geçmiş örnekleri de anımsatan sarı-kırmızılı yönetici, “Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan’ın hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın” çıkışıyla dikkat çekti.

İşte Abdurrahim Albayrak’ın konuşmalarından satırbaşları:

-Transfer döneminde istediğimiz futbolcuların yüzde 80’ini aldık. Hocamız ne istediyse almaya, yapmaya çalıştık. Fernandes’i Türkiye’ye Galatasaray’dan başka hiçbir kulüp getiremezdi. Gedson Fernandes transferi mucizeydi. Fatih Terim dışında kimse getiremezdi, hocamızın Rui Costa ile ilişkisi sayesinde bitirdik. Rüya gibi bir transfer.

-Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can, G.Saray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan’ın hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın.

- Mustafa Muhammed’in transferi bizi en çok zorlayan operasyondu. Tam 1 ay sürdü. 4 milyon dolar verip bonservisini alacağız, satın alma opsiyonu bizde. St Etienne araya girdi, Mısır kulübünde 2-3 yönetim değişti. Menajerler devreye girdi. Önce kiralık sonra satış dediler. Sabahlara kadar Fatih hocam, Şükrü Hanedar, bütün arkadaşlarımız çalıştık. 2 gece sabahladık, o stres yetti bize.

‘Omar’da çok ümitliyiz’

Yılbaşında talihsizlik yaşayan Omar Elabdellaoui konusunda olumlu gelişmeler olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, “Pazar sabahı Omar’ı ve çocuklarını kahvaltıya aldım. Bir gözünde zaten sorun yok. 30-40 santime kadar diğer gözü ile görmeye başladı. Amerika’da doktor bulduk. Her hafta görüntülü tedavi uyguluyor. Gerekirse tedavi için bakanlıklardan izinleri tamamlayıp Amerika’ya göndereceğiz. İlik nakli de gerçekleştirilecek. Çok ümitliyiz. Kulübün, Galatasaray’ın büyüklüğüne hayran. Çok mutlu, çok iyi bir ailesi var. Galatasaray’ı, vefasını anlata anlata bitiremiyor” dedi.

‘Covid 19’da böyle stres yaşamadım’

Gedson Fernandes’in Türkiye’ye getiriliş sürecini paylaşan Abdurrahim Albayrak yaşadığı stresi ilginç bir örnekle anlattı. Galatasaray’ın ikinci başkanı, “Gedson Fernandes transferini yetiştirmek için hem Türkiye’den hem de İngiltere’den 2 uçak kiraladık. İngiltere’de 50 bin pounda uçak tuttuk. Evine de ambulans gönderdik. Gece 02.00’de başkanı arayıp uçak kiraladığımız için izin aldım. Helali hoş olsun. İngiltere’de sis vardı, uçağı internetten takip ettik. Uçak kalkarken arıza yaptı. Pilotları saat 16.50’de getirdi. Kuş gibi hafifledim, mutlu oldum. Çok stres yaşadım” dedi.

Albayrak, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok ilgilendi ve uğraştı. Sabah 09.34’te uçağı buradan kaldırdık ve transferin yetişmesi için saat 17.00’ye kadar Londra’ya gidip oyuncuyu alıp getirmesi gerekiyordu. Pilotlara, ‘Gerekirse benzin ikmalini havada yapın. 17.00’ye kadar getirirseniz size euro düzeyinde prim vereceğim’ dedim ve verdim de” diye konuştu.