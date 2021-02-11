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• 11 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:

Son dakika - Başakşehir'den sezon sonu bombası! Galatasaraylı yıldız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan ve elenen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalar sürüyor. Falcao'nun geleceği belirsizliğini korurken Başakşehir'den sürpriz bir isim için hamle geldi.

• 11 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Galatasaray ara transfer dönemini kadrosuna kattığı 5 isimle tamamlamıştı. Sezon sonu çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yıldız isimle yollarını ayırıyor.

25 isim transfer edildi

5 isim transfer edildi

Aslan devre arasında Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin'i kodrosuna kattı.

3Herkes Falcaoyu bekliyordu

Herkes Falcao'yu bekliyordu

Galatasaray'da Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı yıldızın maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istiyor. Sezon sonu için takımdan Falcao'nun ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

4Transferi açıkladı

Transferi açıkladı

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ı değerlendirdi. Uzundurukan transferle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

5G.Saray Linnesle sözleşme uzatmayacak

"G.Saray Linnes'le sözleşme uzatmayacak"

"Sezon sonunda Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Linnes'le sözleşme uzatmayacak ve Linnes Başakşehir'le anlaşmış"

6Kocaman Linnesi istedi

"Kocaman Linnes'i istedi"

"Aykut hoca (Kocaman) geldiğinde de İrfan Can transferi pazarlığında, Aykut hocanın istediği oyunculardan biri Linnes'ti. Parada anlaşamadıkları için olmadı bu olay"

7Fenerbahçe maçında sakatlandı

Fenerbahçe maçında sakatlandı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve yerine yeni transfer Yedlin girmişti. Sakatlığı süren Linnes, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

8Babelin sözleşmesi uzadı

Babel'in sözleşmesi uzadı

2019-20 sezonunda 2+1 yıllık anlaşma imzalanan Ryan Babel'in kontratı uzadı. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe maçıyla, bu sezonki 20. resmi karşılaşmasına çıkınca kontratı otomatik olarak uzadı.

9Yıllık 2.5 milyon euro

Yıllık 2.5 milyon euro

Sözleşmesi uzayan Hollandalı yıldız, yıllık 2.5 milyon Euro alacak.

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