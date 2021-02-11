• 11 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:
Son dakika - Başakşehir'den sezon sonu bombası! Galatasaraylı yıldız...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan ve elenen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalar sürüyor. Falcao'nun geleceği belirsizliğini korurken Başakşehir'den sürpriz bir isim için hamle geldi.
• 11 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Galatasaray ara transfer dönemini kadrosuna kattığı 5 isimle tamamlamıştı. Sezon sonu çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yıldız isimle yollarını ayırıyor.
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"G.Saray Linnes'le sözleşme uzatmayacak"
"Sezon sonunda Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Linnes'le sözleşme uzatmayacak ve Linnes Başakşehir'le anlaşmış"
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Fenerbahçe maçında sakatlandı
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve yerine yeni transfer Yedlin girmişti. Sakatlığı süren Linnes, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
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