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11.02.2020 - 11:01 | | TRT SPOR

Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Türk spor basını usta bir ismini kaybetti. TRT SPOR'un emekli spikerlerinden Abidin Aydoğdu vefat etti.

Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı.

Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı.

Duayen Spor Spikeri, lig karşılaşmalarının yanısıra Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonalarında da görev yaptı.

Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

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