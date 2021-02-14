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14.02.2021 - 21:06 |

Adana derbisinde gol düellosu!

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Son 11 Adana Derbisi'nin 6'sını ev sahibi takımlar kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Adana derbisinde gol düellosu!
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TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada gol perdesini Adana Demirspor açtı. Hasan Kılıç 4. dakikadaki penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0'lık Adana Demirspor üstünlüğüyle biterken Adanaspor ikinci yarıda beraberlik golünü erken buldu. 55. dakikada Ergin Keleş skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. 75. dakikada ikinci kez sahneye çıkan Ergin Keleş, Adanaspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Son dakikalarda beraberlik için yüklenen Adana Demirspor 90+4. dakikada Rangel ile golü buldu.

Bu sonuçla Adana Demirspor 38 puanla 4. sırada yer aldı. Adanaspor ise 25 puanla 12. sırada kaldı.

Adana derbisinde gol düellosu

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