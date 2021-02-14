Son dakika - Galatasaray'da Mostafa Mohamed fÄ±rtÄ±nasÄ±! MaÃ§ sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

â€¢ 14 Åžubat 2021 - 19:05 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Mostafa Mohamed fÄ±rtÄ±nasÄ±! Maç sonunda ortaya çÄ±ktÄ±...
Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda zorlansa da liderliÄŸi bÄ±rakmadÄ±. MÃ¼cadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray'da yeni transfer Mustafa Muhammed yine boÅŸ geÃ§medi.
â€¢ 14 Åžubat 2021 - 19:05 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 2-1 yenen Galatasaray liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§a iyi baÅŸlayan ev sahibi ekip, Ã¼st Ã¼ste bulduÄŸu pozisyonlarda kaleci ErtuÄŸrul TaÅŸkÄ±ran'Ä± geÃ§emedi. Etkili ataklar gerÃ§ekleÅŸtiren Galatasaray, 9. dakikada Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ä°lk yarÄ±da oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, devre arasÄ±na da 1-0 Ã¶nde girdi.
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Ä°kinci yarÄ±ya KasÄ±mpaÅŸa hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 51. dakikasÄ±nda kaleci Fernando Muslera'nÄ±n hatasÄ±nda ceza sahasÄ±nda kafa vuruÅŸunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliÄŸi getirdi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sonrasÄ±ndaki temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bozulan zemin, ikinci yarÄ±da daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±. FutbolcularÄ±n pas vermekte, ayakta durmakta ve topu sÃ¼rmekte zorlandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iki takÄ±m adÄ±na da Ã¶nemli bir gol pozisyonu yaÅŸanmadÄ±.
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Son dakikalarda penaltÄ± golÃ¼
MaÃ§Ä±n son dakikalarÄ±nda Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerde kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda penaltÄ± kazandÄ±. Topun baÅŸÄ±na geÃ§en yeni transfer Mustafa Muhammed, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi ve takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 Ã¶ne geÃ§irdi. Kalan sÃ¼rede iki takÄ±m da skoru deÄŸiÅŸtiremeyince maÃ§ 2-1 ev sahibi ekibin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle puanÄ±nÄ± 51'e yÃ¼kselten Galatasaray, maÃ§ fazlasÄ±yla kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± liderliÄŸi averajla FenerbahÃ§e'den devraldÄ±. Bu sonuÃ§la ligde 12. kez maÄŸlup olan KasÄ±mpaÅŸa, 26 puanda kaldÄ±.
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Mustafa Muhammed boÅŸ geÃ§miyor
Galatasaray'Ä±n yeni transferi Mustafa Muhammed, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 4. maÃ§Ä±nda da gol attÄ±. Ara transfer dÃ¶neminde MÄ±sÄ±r'Ä±n Zamalek takÄ±mÄ±ndan kadroya katÄ±lan 23 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, ligdeki Medipol BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e ve TÃ¼rkiye KupasÄ±'ndaki Aytemiz Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda birer kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.
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Gomis'ten sonra ilk
Mostafa Mohamed, AÄŸustos 2017'den (Bafetimbi Gomis) bu yana forma giydiÄŸi ilk Ã¼Ã§ SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
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Galibiyet serisi 6 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, SÃ¼per Lig'deki galibiyet serisi 6 maÃ§a taÅŸÄ±dÄ±. Ligde son maÄŸlubiyetini 19. haftadaki BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yaÅŸayan Galatasaray, sonrasÄ±ndaki 6 lig mÃ¼sabakayÄ± kazandÄ±. Galatasaray, bu sÃ¼reÃ§te Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e ve KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± maÄŸlup etti. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu sÃ¼reÃ§te 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gÃ¶rdÃ¼.
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SahasÄ±nda 9 maÃ§tÄ±r yenilmiyor
Galatasaray, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 9 lig maÃ§Ä±nda maÄŸlubiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedi. Ä°Ã§ sahada bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 11 mÃ¼sabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±nda yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, son 9 iÃ§ saha karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda rakiplerine 3 puan vermedi. Galatasaray, sÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te 7 galibiyet, 2 beraberlik yaÅŸadÄ±.Â
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