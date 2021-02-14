Son dakika - Galatasaray'da Mostafa Mohamed fÄ±rtÄ±nasÄ±! MaÃ§ sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

Ä°kinci yarÄ±ya KasÄ±mpaÅŸa hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 51. dakikasÄ±nda kaleci Fernando Muslera'nÄ±n hatasÄ±nda ceza sahasÄ±nda kafa vuruÅŸunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliÄŸi getirdi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sonrasÄ±ndaki temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bozulan zemin, ikinci yarÄ±da daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±. FutbolcularÄ±n pas vermekte, ayakta durmakta ve topu sÃ¼rmekte zorlandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iki takÄ±m adÄ±na da Ã¶nemli bir gol pozisyonu yaÅŸanmadÄ±.