Adanaspor kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Sefer Hakan Olgun istifa etti

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Haberler1.Lig Haberleri Adanaspor kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun istifa etti
14.05.2020 - 16:53 | | ADANA (AA) -Â

Adanaspor kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Sefer Hakan Olgun'un istifa ettiÄŸini bildirdi.

Adanaspor kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun istifa etti
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KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Olgun'un yÃ¶netim kuruluna istifasÄ±nÄ± sunduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Sefer Hakan Olgun, dÃ¼n gece yÃ¶netim kurulumuza 'DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle manevi olarak etkilendiÄŸini ve ailesinin yanÄ±nda olmak istediÄŸini' bildirerek kendi isteÄŸiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸtir. Adanaspor ailesi olarak bu kararÄ±na saygÄ± gÃ¶sterdiÄŸimizi belirtir, hizmetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz." denildi.

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