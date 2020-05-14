Adanaspor kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Sefer Hakan Olgun istifa etti

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Olgun'un yÃ¶netim kuruluna istifasÄ±nÄ± sunduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Sefer Hakan Olgun, dÃ¼n gece yÃ¶netim kurulumuza 'DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle manevi olarak etkilendiÄŸini ve ailesinin yanÄ±nda olmak istediÄŸini' bildirerek kendi isteÄŸiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸtir. Adanaspor ailesi olarak bu kararÄ±na saygÄ± gÃ¶sterdiÄŸimizi belirtir, hizmetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz." denildi.