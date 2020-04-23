Adebayor noktayı koydu: Bağış yapmıyorum

Ülkesi Togo'da izolasyon sürecinde olan oyuncu, Facebook'taki canlı videoda yaptığı konuşmada "Bağış yapmadığımı dile getirenlere açık bir şekilde şunu söylemeliyim ki, bağış yapmıyorum bu kadar açık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Adebayor şunları söyledi: "Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Togo'da, bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte. Beni Drogba ya da Eto'o ile karşılaştırabilirler. Ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım".

Adebayor'un tavrı akıllara son günlerde Mesut Özil etrafında yaşanan tartışmaları getirdi. Arsenal kulübü futbolcularla yaptığı toplantıda maaşlarında %12.5 indirime gitmelerini istemiş, aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu 3 futbolcunun, bu indirim teklifine olumsuz yanıt verdiği belirtilmiş, Mesut bu tutumunun üzerine eleştirilmişti.

Türkiye'de Başakşehir, Kayserispor formaları giyen 36 yaşındaki Adebayor, son olarak Paraguay'ın Olimpia takımına transfer olmuştu.