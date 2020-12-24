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24.12.2020 - 17:04 | | İHA

Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor
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Süper Lig’de 14 hafta sonunda 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta lider A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak çıkışını sürdürdü. Sarı-siyahlıların bu etkili performansında takım kaptanı Adem Büyük’ün golleri etkili oluyor. Alanyaspor'u da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, toplamda 7 gole ulaşarak krallık yarışında iddiasını sürdürdü.

Tecrübeli golcü attığı gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.

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Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor

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