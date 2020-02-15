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15.02.2020 - 08:53 | | AJANSSPOR

Adem Büyük transferinde Hasan Şaş sürprizi

Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Adem Büyük transferinde Hasan Şaş sürprizi

Galatasaray bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla transfer piyasasına damga vurdu. Özellikle son yıllarda dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden olan Radamel Falcao transferi büyük ses getirdi. Kolombiyalı yıldızın yanı sıra Florin Andone'den de beklenti çok büyüktü.

Sarı kırmızılılarda bu iki isim sakatlıklarla boğuşmaları sebebiyle şu ana kadarki süreçte takıma çok fazla katkı yapamadı. Tam da bu noktada bir başka ismin yıldızı parladı: Adem Büyük...

Uzun yıllar Süper Lig'de gösterdiği performansla Anadolu Kulüplerinin aranan ismi olan Adem Büyük de sezon başında alternatif olarak Galatasaray kadrosuna katılmıştı. İlk etapta birçokları tarafından gereksiz transfer olarak görülen tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın gol yükünü çekti. Toplamda 9 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu şu anda takımda en formda santrfor...

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Adem'in formu giderek artarken bir başka gerçek de ortaya çıktı. Transfer döneminin başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem kurmaylarına hem de scout ekibine takıma uygun yerli rotasyon oyuncularını belirlemelerini ve seçmelerini istedi.

Galatasaray hücum hattında Mustafa Pektemek'e karar vermişti. Ama Mustafa transferi o dönemde askerde olduğu için resmileşmemişti. Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın gönlünde yatan isim ise Adem Büyük'tü. Şaş, Adem konusunda ısrarcı oldu ve inisiyatif kullanarak tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'a kazandırdı.

Adem Büyük transferinde Hasan Şaş sürprizi

 

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