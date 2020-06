2. ve son ayaklar zorlu

Bursa’da bugün 9 koşulu bir program var. Tek olarak benim tercihim Queen Of Proti’nin sert rakibi olduğu 4. ayaktaki Tomiris. Altılının ikinci ve son ayaklarının zorlu geçmesini bekliyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Daniels Dougter ile Spark Racer grubun en istikrarlı isimleri. Stronger’in durumunda ilerlemeler olduğunu öğrendim. Bu üçlüden sonra Arpello ile Angels Share değerlendirilmeli. Sürpriz White Water...

2.AYAK: Günün zor koşularından biri. Güzel Tutku, Yahyabey Gülü, Kıratın Güzeli, Hızkolik, Aynira benim sıralamam. Sürprizlerim Gülümsüncan ile Altın Zele...

3.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Umay’ı başta tutuyorum. Her an birbirine üstünlük sağlayabilecek safkanlardan Victoria, Innocent Ghost ile Heads Above’yi Umay’a rakip olarak görmekteyim.

4.AYAK: Ekip arkadaşlarım Tomiris’i çok met ettiler. Ben de bu safkanı tek bırakarak altılımın çatısını oluşturdum. Formda Queen Of Proti en ufak hatasını affetmez...

5.AYAK: Hekimoğlu ve Işıltan rakiplerine oranla bir adım öndeler. Bu ikiliden sonra Tanırbey ile Çağlayanşelale diyorum.

6.AYAK: 18 atın mücadele edeceği bu yarışta favoriyi bulmak oldukça zor. Önceliklerim Mezithaber, Altınbay, Kıvraktay, Mazlum Zülfikar ve Tatarkan’dan yana. Gedizkaya, Asarcıklı ve Yaz Ağası geniş düşünenlere tavsiyelerim..