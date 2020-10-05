2484 lira kazandırdık

Önceki gün tatlı sürprizlerle sonuçlanan Ankara altılısını bularak okuyucularımıza yine kazandırdık. Hem ekip arkadaşlarımla verdiğim ortak altılı hem de kendi köşemden verdiğim geniş altılı tuttu ve bu iki altılıya göre kuponlarını dolduranlar 2 bin 484 liranın sahibi oldu. Güle güle harcayın ve bizleri izlemeye devam edin...

Bugün Bursa’da güzel bir program var. Ben üçüncü ayaktaki Yeşil Işık’ı tek bırakarak altılımın çatısını oluşturacağım. İlk iki startında finişi önde geçme başarısını gösteren bu güzide iki yaşlı İngiliz tayının yeniden kazanmasını bekliyorum. Yanına at yazmak isteyenler ise önce Pas De Paris’i sonra da Lover’ı değerlendirebilir. İkinci ayaktaki Emirsoy ve Asarcıklı arasına Babaarif ile Adaletlikasırga girebilir.

Özellikle beşinci ve son ayağa dikkat etmenizde yarar var. Bu iki yarıştan sürpriz çıkabilir. İlk ayakta çanta da keklik değil... Benden söylemesi... Herkese bol şanslı bir gün diliyorum.



