2866 lira daha

Milliyet yarış ekibi haftaya yine iyi bir başlangıç yaptı, yarışseverlerin yüzünü bir kez daha güldürdü. Pazartesi günü Elazığ altılısını “Milliyet Yarış Rehberi”nden oynayanlar 2 bin 886 liranın sahibi oldu. Güle güle harcayın.



Bugün elim bir kaza sonucu attan düşerek 2009 yılında hayatını kaybeden jokey Gürkan Oker’i anacağız.



31 yıllık yaşamında 4302 koşuda at binen Oker, 451 birincik, 473 ikincilik, 457 üçüncülük ve 487 kez de dördüncülük elde etmişti.

O’nun adına düzenlenen ve altılının 5. ayağı olan koşuda Megolaman’ın bu rakiplerine üstünlük sağlamasını bekliyorum. Son beş yarışından birini kazanan, diğer dördünde tabeleda kendine yer bulan kaliteli safkan yine iyi koşacaktır.



Yanına at düşünenler bir birinci, bir beşinci olan ve bunu iki kez tek tekrarlayan Sea Breeze yazsınlar. Sürprizciler Key Of Magic’i değerlendirebilir.



Altılının ikinci ayağı en zor koşu olarak gözüküyor. Buraya mümkün olduğu kadar fazla at yazmanızı öneririm. Üçüncü ayak da sürprize müsait bir yarış gibi duruyor. Bu ayakta sizlere Siempre Ganador’u bomba at olarak tavsiye edeceğim. Bu safkana dikkat edin derim.

Herkese bol şanslı bir gün diliyorum.