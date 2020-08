Bayram öncesi başlayan altılı ganyan furyamız bayramda da devam etti. Önce Ankara altılısını bulan ekibimiz dün de Adana altılısını bularak yarışseverleri bir kez daha sevindirdi. Ben de önceki yorumladığım İstanbul altılısını doğru tahmin ederek okuyucularıma 747 lira daha kazandırdım. 4 günde 3 altılı, fena istatistik değil. Bizlere güvenen yarışseverleri yanıltmadığımız için mutluyuz. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son yarışını kazanan Kutluşahım yine birinciliğin en güçlü adayıdır. Fortda Tek ve Başkaynak rakipleridir.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde Faster Than Light, Brave Gladiator, Lucky Rock ve Olivya ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Sürprizler pist Avcısı ile Win Green Win...

3.AYAK: Atom Cemil, Bozbağ Beyi, Erbabam ve One Love önceliklerim. Nikki Run da formda ama biraz kilo dezavantajı var.

4.AYAK: Prenses Di formunu koruyor. Üst üste üç yarış kazanan Queen Of Poroti kesinlikle kuponlarda bulunmalı. İnnovation ve Blanchard da geliri olan safkanlar...

5.AYAK: Sideli’nin son koşusunu beğendim. Kara Hisar da grubun en istiklarlı ismi. Suvla Point de güzel yarışlar çıkarıyor. Bence üç safkan altılılar için yeterli olur.

6.AYAK: Kalabalık olan bu yarışta sıralamam Laz Oğlum, Biturbo, Peköz, Cevahirtay, Candanbey, Erenbilge, Sarrafşah şeklinde...