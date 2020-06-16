Adana’da Miranbey

11 koşunun yapılacağı bugünkü Adana yarışlarında altılı ganyanda ikinci ayaktaki Miranbey’i şanslı görüyorum. Altılımın çatısını bu safkanı tek bırakarak oluşturacağım. Özellikle 4. ayağı sürprize müsait bir yarış olarak görmekteyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Bosporus yavrusu Puro 2.02.71’le koşacağı rakipleri arasındaki en iyi dereceye sahip. Son yarışını da ölçü almamak lazım. Bu grupta iş yapar. Fast Navy istikrarlı koşuyor, ihmale gelmez. Bu ikiliden sonra James, Solar Energy, Baba Cuvee düşünülmeli. Şanlı Çocuk biraz kilo dezavantajına sahip. Bu onu zorlayabilir...

2.AYAK: Bir kaç kanaldan birden Miranbey’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Tek yazılabilir. Rakipleri Sabırkız ve Aydankız...

3.AYAK: İlk kez koşacak olan 3 Yaşlı Arap taylarının bu koşusunda Ateşinoğlu, Işılınoğlu ve Kenanhan’a eşit şans tanıyorum. Hisarkız ile Kadıkaya da geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Zor bir yarış... Mümkün olduğu kadar fazla at yazın. Önceliklerim Demir Kral, Starı Grad, Timsah ve Sonsuzum..

5.AYAK: Atik Yıldız ve Demirbağlı iyi durumdalar. Bu ikiliden sonra Gündüz Kıral, Çatak Edası ve Şahin Beyli...

6.AYAK: Rakiplerine oranla çok daha iyi handikap puanlarına sahip olan Yükselim, Oğlum Kayra ve Yoldaş arasındaki mücadele bence birinciyi belirler...



