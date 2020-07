Afrikaander şanslı

Bugün Bursa’da 10 koşulu bir program var. Ben altılımın çatısını dördüncü ayaktaki Afrikaander’i tek bırakarak kuracağım. İlk iki ayağa fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez start alacak olmasına rağmen İzmirdağları’na ilk şansı tanıyorum. Tatminkar işleri ile yarışa ağırlığını koyabilir. İlk startında tabelayı tamamlayan Erzincan ile beşincilikte kalan Eymenağa kuponlarda kesinlikle bulunmalı. Bu üçlüden sonra Miss Sultan, Asil Yumruk ve Altıngüneş diyorum...

2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sırasıyla Kaanşah, By By Lullaby, Bianca Bianca, Can Medri, Street Fighter, Sugan Man ve Lady Gürün’e şans tanıyorum.

3.AYAK: Brave Prince, Cumhuriyet ve Grey pilot mücadelesi bence birinciyi belirler...

4.AYAK: Üst üste son iki koşusundan zaferle ayrılan Afrikaander birinciliğin en güçlü adayıdır. Rakip düşünenler Poyrazyeli ile Kutup’u değerlendirebilir.

5.AYAK: Rüstem’in ikinci olduğu koşusunu beğendim. Kızılçığ her geçen gün formunu yükseltiyor. İhmale gelmez. Hastikağa’nın işleri bu grubu geçmeye yeter.

6.AYAK: Güçlükan ile Kıvraktay altılıların olmazsa olmazları. Cesurayak kilo avantajını kullanabilir. Tuğtekin’in son koşularını ölçü almamak lazım, dikkat edin... Sürpriz ağır kilosuna rağmen Manidar...