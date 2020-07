9 koşulu İstanbul altılısında dördüncü ayaktaki After Fovever’ı bir adım önde görüyorum. Altılının bir, iki ve son ayakları sürpriz sonuçlanabilir. Herkese bol şanslı birgün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Formda safkanların biraraya geldiği bu yarışta Şarlo’yu başta tutuyorum. Çakmakşah, Lizardon, Azant ve Taşralı rakipleridir. Bumbai, Egenin Aslanı ve Sülünbike’nin de yarışı kazanması sürpriz sayılmamalı.

2.AYAK: Nexia iyi durumda... Via Veneto da son ikinciliğiyle düzeldiğini gösterdi. Mystic Star, Titanium, Neslinaz ve Race Channel kuponlarda bulunmalı...

3.AYAK: Babaismail’in her yarışı tatminkar. Aşemez de formunu sürdürüyor. Taçser ve Ertemiz de rakiplerinin hatasını affetmez.

4.AYAK: Son birinciliğini beğendiğim After Forever bir adım önde. Pastoral Serfoni ve Lupa Uno rakipleri.

5.AYAK: Fırey Ates, Makambo ve Luminescence arasındaki mücadele bence birinciyi belirler...

6.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 Yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde iyi ahır bakımına sahip Pine Apple’e şans tanıyorum. İlk iki yarışından üçüncülükle ayrılan Bella Vita rakibidir. Bu ikiliden sonra Barbella Mia’yı tavsiye ederim. Sürprizlerim Cuccahini ve Saraylı Kız...