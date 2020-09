Akyaka formda

9 koşulu Ankara yarışlarında üçüncü ayaktaki Akyaka ile dördüncü ayaktaki Hekimşah’ın iyi koşmasını bekliyorum. İlk, beşinci ve son ayaklar sürprize müsait gözüküyorlar. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK:Son koşuları bir hayli tatminkar olan Kaçer Kızı’na dikkat edin. İlk startında finişi önde geçen Çivit, bu grupta her zaman iş yapabilecek kapasiteye sahip Eze Eze ve formunu koruyan Akan Pınar kuponlarda bulunmalı. Nemesis ve Aladini de geliri olan safkanlar...

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde sıralamam Lion Child, Sailor Kingdom, Baronial, Oğlum Çelik ve Tron şeklinde...

3.AYAK: Son dört koşusundan zaferle ayrılan Akyaka’nın bu kez de kazanmasını bekliyorum. Rakibi Babaismail...

4.AYAK: Grubun en istikrarlı safkanı Hekimşah’ın rakiplerine oranla bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bartolomeo bu safkanı zorlayabilir...

5.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde start alan safkanların her birinin kazanma şansı var. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın derim.

6.AYAK: Yılmaz Hoca, Canbeşircan, Öktem ve Suleiman kuponlarda bulunmalı. Bu dört safkandan sonra Arabian Prince, Gizemnaz ve Tsarigrad değerlendirilmeli.