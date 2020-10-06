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HaberlerYazarlar Akyaka tek

10 koşulu Ankara yarışlarında dördüncü ayaktaki Akyaka’yı tek tutuyorum. Beşinci ayak ile son ayağın sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:
1.AYAK: Koşunun iki formda ismi Airman ile Kızıl Dev’in bu rakiplerine üstünlük kurmasını bekliyorum. Oğlum Delil geniş düşünenlere önereceğim isim.
2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Akhil, Saitbey, Hazinem ve Büyük Kenan’a eşit şans tanıyorum.
3.AYAK: Kraliçe Elmas son dördüncülüğü ile düzeldiğini gösterdi. Boudicca ile Royal Chick rakipleridir.
4.AYAK: Uygun rakipler yanında Akyaka’nın kazanmasını bekliyorum. Bay Emir ile Çelikkalkan kötü koşması halinde devreye girerler.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında favoriyi bulmak oldukça güç. Kapatım derim. Az at yazmayı düşünürseniz Çeperhan, Siverek Han, Benim Tay ve Miskin’i değerlendirim derim.
6.AYAK: Her geçen gün form grafiğini yükselten Dağdağan favorim. Beşirefe ve Aygözlü rakipleri. Sadur, Safira ve Altın Zele geliri olan safkanlar.

Akyaka tek
Akyaka tek

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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