Alihan formda

9 koşulu Ankara’da üçüncü ayaktaki Alihan’ı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Bir, iki ve dördüncü ayaklara fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Vivaldi Storm favorim. Ginger Snap düzeldi, takibinde fayda var. Doğu Prensi ve Josephine geliri olan safkanlar. Sun Time ve Yamanbey de kuponlarda bulunmalı derim.

2.AYAK: Daloğlu formunu sürdürüyor. Duman sert rakibi. Bu ikiliden sonra Akdamar, Kaftan, Ulubatur ve Günbike düşünülmeli.

3.AYAK: Alihan son yarışını tekrarlarsa yine kazanabilir. Sharpa ile Ulan Bator rakipleri.

4.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu buluşmasında ilk kez start alacak olan King Leonidis favorim. Çünkü pistteti işleri tatminkar. Northman ve Excevation rakipleri. Sürpriz My Skycraper ve Quenn Star...

5.AYAK: Anadolu Aslanı ile Gülüm Osman arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu ikiliden sonra Red Luck diyorum.

6.AYAK: Folgore, Secret Eagle, She Is The One kuponlarda bulunmalı. Bir dördüncü at etlerseniz Sugan man’ı tavsiye ederim.