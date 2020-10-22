Alkandros formda

10 koşulu Ankara’da altılı ganyanın üçüncü ayağındaki Alkandros’un iyi koşmasını bekliyorum. Beşinci ayaktaki maiden koşuda sürpriz gerçekleşebilir, dikkat edin diyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum.

1.AYAK: Dizdarım ve Hayırlı Kız grubun en formda safkanlarından. Bu ikili muhakkak kuponlarda bulunmalı derim. Kesvancangün de iyi performansıyla ihmale gelmez. Aslanseda ile Sevinsevil sürpriz yapabilecek kıvamdalar.

2.AYAK: Pek puanı bulunmayan Agah’a bu yarışta dikkat edin derim. Sıkıntı Yok, Çakmanşah ve Hüradam yarıştaki iddialı isimlerdir.

3.AYAK: Monteverde ve Alkandros bu grupta ön plana çıkan safkanlar. Benim tercihim Alkandros’tan yana...

4.AYAK: Malones başta olmak üzere Princess Di ve Innovation geliri olan safkanlar.

5.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngiliz dişi tayların bu mücadelesinde önce İncitanesi, Moonlight Sonato ve Javinda diyorum. Daha sonra Soul Of Nyx, Angel of Lucky ve Penthesıleia...

6.AYAK: Oğlum Serkan birinciliğin en güçlü adayı. Rakipleri Başar, Arabian Prince ve Yılmaz Hoca olur düşüncesindeyim.