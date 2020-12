Altılı ganyanda bugün (1 Aralık)

9 koşulu Adana yarışlarında altılı ganyanın son ayağındaki Süper Tuna'yı birinciliğe yakın görüyorum. Altılının özellikle üçüncü ayağının zor olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum.

1.AYAK: Son iki koşusunu ölçü almadığım Mirtay yeniden toparlandı. Bu kez daha iyi koşacak. Alata, Shutka, Cat People ve Fara Fern rakipleridir.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde sıralamam King Of Solid, Small But Mighty ve Lorenzo şeklinde. Sürpriz King İmpact...

3.AYAK: Zor bir yarış. Kapatın gitsin. Az at düşünenler Beykoz, Osmaniye Çocuğu ve Final Watz'ı değerlendirebilir.

4.AYAK: Tumbul Çiçeği favorim. Oğlum Serkan, Köçek ve Tekkurşun rakipleri.

5.AYAK: Kopkaptar ile Pala Salih arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Mavi Ateş bu iki safkandan sonra düşünülmeli.

6.AYAK: Süpertuna'yı rakiplerinden bir adım önde görüyorum. The Plucky ve War Leader geliri olan taylar.