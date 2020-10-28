Altılı ganyanda bugün (28 Ekim)

9 koşulu İstanbul yarışlarında dördüncü ayaktaki Bay Tema ile beşinci ayaktaki Balalayka bir adım önde gözüküyorlar. Altılının birinci, ikinci, üçüncü ve son ayaklarından bir sürpriz çıkabilir, dikkat! Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Düzelen Volta ilk atım olmakla birlikte Zlatibor ve Spark Racer da kuponlarda bulunmalı. Diğer safkanların da bence sürpriz şansı var.

2.AYAK: Kilo avantajıyla ilk önce Akdamar’a şans tanıyorum. Aslansoylu ve Daloğlu sert rakipleridir. Duman ve Sakalaydın bu grupta her zaman iş yaparlar.

3. AYAK: Vivaldi Storm’un son koşusunu beğendim. Yamanbey de istikrarlı koşuyor ama bir türlü kazanamıyor. Bu kez finişi önde geçebilir. Kara Yaşar, Mia Preziosa bu ikiliden sonra değerlendirilmeli. Geniş oynayanlara Doğu Prensi, Moro Kris ve Tivoli’yi öneririm.

4. AYAK: Yeterli yarış pişkinliğine sahip Bay Tema bu kez maidene veda edebilir. Lion Empire ve Captain Marvel rakipleridir.

5.AYAK: Balalayka için grup çok müsait, birincilikte oldukça şanslı. En ciddi rakibi Oğuzboylu...

6.AYAK: Zor bir yarış. Benim sıralamam Samothraki, Sensiz Olmaz, Flamboyant, Untimely, King Of Blue, Deverov ve Ananiashvili şeklinde...