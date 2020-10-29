Altılı ganyanda bugün (29 Ekim)

9 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Hızlı Ahmet’in birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Beşinci ayaktaki tay yarışından bir sürpriz çıkabilir, dikkat! Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun iki formda ismi Sudoku ile Hibiscus bir adım öndeler. İstikrarlı koşan Lady Venüs, Miss Pearl ve Chrome Heart daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Legend Of Love ile Juno Moneta arasındaki mücadeleye Navona da katılabilir.

3.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Hancı Baba birincilikte oldukça şanslı. Sun Of Day en yakın rakibidir. Panchmahal ve High Pressure geliri olan safkanlar.

4.AYAK: Hızlı Ahmet üst üste üç yarış kazandı. Formunu sürdürüyor. Altılılara tek yazılmalı. En ciddi rakibi Bosna Hersek olur düşüncesindeyim.

5.AYAK: İlk kez koşacak olan 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinden sürpriz çıkabilir. Bence kapatılabilir. Uzayhan, Tekinzade ve Huriye Kızı pistte iyi durumda gözüken taylar.

6.AYAK: Mücadelenin ilk beş atın arasında geçeceğine inanıyorum. Bu beşliden sonra Yahyabey Gülü’nü değerlendirin.