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HaberlerYazarlar Altılı ganyanda bugün (29 Ekim)

9 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Hızlı Ahmet’in birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Beşinci ayaktaki tay yarışından bir sürpriz çıkabilir, dikkat! Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun iki formda ismi Sudoku ile Hibiscus bir adım öndeler. İstikrarlı koşan Lady Venüs, Miss Pearl ve Chrome Heart daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Legend Of Love ile Juno Moneta arasındaki mücadeleye Navona da katılabilir.

3.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Hancı Baba birincilikte oldukça şanslı. Sun Of Day en yakın rakibidir. Panchmahal ve High Pressure geliri olan safkanlar.

4.AYAK: Hızlı Ahmet üst üste üç yarış kazandı. Formunu sürdürüyor. Altılılara tek yazılmalı. En ciddi rakibi Bosna Hersek olur düşüncesindeyim.

5.AYAK: İlk kez koşacak olan 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinden sürpriz çıkabilir. Bence kapatılabilir. Uzayhan, Tekinzade ve Huriye Kızı pistte iyi durumda gözüken taylar.

6.AYAK: Mücadelenin ilk beş atın arasında geçeceğine inanıyorum. Bu beşliden sonra Yahyabey Gülü’nü değerlendirin.

Altılı ganyanda bugün (29 Ekim)

Altılı ganyanda bugün (29 Ekim)

Altılı ganyanda bugün (29 Ekim)

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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