Ardaşah şanslı

10 koşulu İstanbul’da dördüncü ayaktaki Ardaşah’ı birinciliğe yakın görüyorum. Beşinci ve altıncı ayaklar sürprize müsait gözüküyorlar. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk startında üçüncülükte kalan Onuktan ilerleyen formuyla finişi önde geçebilir. Karakaplı her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Kafkasım ve Karbatur da geliri olan safkanlar. Yeterli yarış pişkinliğine sahip Muzobaba sürpriz.

2.AYAK: Pine Apple, Magician Gosha ve Sepulveda arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

3.AYAK: Saetta’nın son yarışını ölçü almayın. Güvenimsin bu grupta iş yapar. Tivoli yarışın en hazır safkanlarından. Bigname ve La Querda da kuponlarda bulunmalı derim.

4.AYAK: Uygun bir grup bulan Ardaşah’ın birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Eğer kötü koşarsa Hawking ve Jettay devreye girerler.

5.AYAK: Zor bir yarış. Erteği, Buzkralı, Kaanberk, Alevsaçan, Anıl Prenses ve Uğur Perisi yarışta şanslı gördüğüm isimlerdir.

6.AYAK: Hilaleda’nın son koşusunu beğendim. Ardanuçlu da kıvamını buldu. Günbike en ufak hatayı affetmez. Aloysha ve Petekkan sürpriz şansına sahipler...