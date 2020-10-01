Ardaşah tek

10 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Ardaşah ile beşinci ayaktaki Karma Felsefesi birinciliğe yakın gözüküyorlar. Altılının üçüncü ve son ayaklarından sürpriz çıkabilir, dikkat! Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Düzelen Harun Baba ile son koşusunu beğendiğim Öktem favorilerim. İstikrarlı koşan Tekfordteyfik ile Yağmur Gözlü rakipleridir. Sürpriz Çivici...

2.AYAK: Form durumları birbirlerine yakın Robin Son, Hayalet Kız ve Mice Macho Man kuponlarda bulunmalı. Conterder ile Hakimşah da geliri olan safkanlar.

3.AYAK: İlk kez start alacak olan 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde sıralamam Pür Dikkat, Hard Off Hüsne, Ianna, Jacinda, Soul Of Nyx ve Okunı Nushı şeklinde.

4.AYAK: Ardaşah’ın gücü malum. Bu rakipler yanında başta tutuyorum. Kötü koşması halinde Expectancy ile Kanekonun Oğlu devreye girerler.

5.AYAK: Kilo avantajıyla Karma Felsefesi diyorum. Rakipleri Bartolemeo ile Puro...

6.AYAK: Günün zor yarışlarından biri. Önce Sin, Deepika, Yarış Beyi ve Savaş Bey... Daha sonra ise Black Mert, Hemedan, Rudiko ile Ateşin Alevi’ni değerlendirin...