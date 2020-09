Aslansoylu formda

10 koşulu İstanbul yarışlarında üçüncü ayaktaki Aslansoylu’yu tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. İkinci ve son ayaklara fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İstikrarlı koşular çıkaran Dark Phoenix’i başta tutuyorum. İkinci olduğu son koşusunda düzeldiğini gösteren Triple Huge, bu grupta her zaman iş yapacağına inandığım Lizbon rakipledir. Bu üçlüden sonra Techique, Beykoz ve Rüzgarhanbey düşünülebilir.

2.AYAK: Zor bir yarış. Sıralamam Hürreis, Demiryıldız, İzbırak, Tatavla, Efsane Artun, Barut ve Yener şeklinde...

3.AYAK: Formunu devam ettiren Aslansoylu’yu bir adım önde görüyorum. Afrikaander ile Gümgürgümbür rakipleridir.

4.AYAK: Ardaşah son koşusunda beklentilerin altında koştu ama kalitedir. Bu kez de başta tutuyorum. Queimada Grande, Alihan ve Abjarkız rakipleridir.

5.AYAK: Distant Shining ile Pastoral Senfoni arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

6.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde Delikanım, Merdokan ve Circle Of Life kuponlarda olması gereken safkanlar. Bu üçlüden sonra Brentwood, Deverov ve Via Veneto’yu tavsiye ederim.