Aslansoylu tek

10 koşulu İstanbul yarışlarında altılı ganyanın dördüncü ayağındaki Aslansoylu’nun bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Altılının ilk iki ayağının sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Formda safkanların bir araya geldiği yarışta favoriyi bulmak oldukça zor. Benim önceliklerim Vivaldi Storm, Romolo ve Lagoon’dan yana... Ancak bu ayağı kapatmakta yarar var...

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların bu maiden koşusunda Arzu Gelin’i başta tutuyorum. Yarış pişkinliğine sahip bu safkandan sonra düzeldiğini öğrendiğim Black Grape ile formunu ilerleten Dikmetaş Kızı’nı değerlendirin. Hecemine, Makaron ve Anıl Prenses geliri olan taylar...

3.AYAK: Ferhan iyi durumunu sürdürüyor. Azmantor ve Akdağ Fırtınası rakibi. Bu üçlüden sonra Lion Of Babylon ve Miss Perfect değerlendirilmeli.

4.AYAK: Son üç koşusundan birincilikle ayrılan Aslansoylu’nun yine kazanmasını bekliyorum. Rakip isteyenlere Kralonur ile Duman’ı öneririm.

5.AYAK: Şahinsevket ile Sıkıntı Yok’un altılılar için yeterli olduğunu düşünüyorum. Sürpriz Bodrum Kalesi...

6.AYAK: Aslışahane, Süper Bird, Tanırkız, Uğur Perisi ve Nahcivan yarışta sırasıyla şanslı gördüğüm safkanlar.