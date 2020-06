Avukat şanslı

9 koşulu İzmir’de altılı ganyanda Red Tornado, Eser ve Avukat ön plana çıkan safkanlar. Çatıyı bu safkanlardan seçeceğiniz teklerle oluşturabilirsiniz. Ben son ayaktaki Avukat’ı daha şanslı görüyor, bu safkanı tek koymanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma gelince:

1.AYAK: Red Tornado ve Galvatron bu koşunun favorileri. Handikap puanı yüksek olan ancak kilo dezavantajına sahip My Pride daha sonraki ihtimaldir.

2.AYAK: Zor bir yarış... Hangi safkan kazanırsa sürpriz sayılmamalı.. Bu nedenle fazla at yazmakta yarar var. Sıralamam Magic Apple, Misky Baby, Best Master, Utkunun Kızı, Firdes Tay, Ömer In My Love, Criminal ve Güven Han...

3.AYAK: Bu mesafede elde ettiği 1.23.75’lik derecesi ve istikrarlı koşuları ile Eser yarışın en şanslı ismidir...En ciddi rakibi Kral Arthur’dur. Alemin Kralı ve Benligül’ü sürprizcilere öneririm...

4.AYAK: İlk kez start alacak olan ve iyi kan hattına sahip tayların bu yarışında sürpriz olabilir. Oğlum Çelik, Win Green Win, Rastgo ve King Jackson tavsiye edeceğim safkanlar...

5.AYAK: Efeberk, Atik Atik, Aşıkbey ve Eseralp ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Bombalar, Kışlalı ve Beyza Sultan...

6.AYAK: Avukat çok uygun bir grup buldu. Bu yarışı kazanmaması için bir neden yok. Tek dezavantajı diğer safkanlar gibi yaklaşık 3 aydır koşmaması. Ben tek tutuyorum. Rakip isterseniz War Reason, Go For The After ve Şehriban...