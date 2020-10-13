9 koşulu Ankara’da üçüncü ayaktaki Baba Hancı ön plana çıkıyor. İkinci, beşinci ve son ayaklar sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Doru Yiğit hep sert rakiplere çattı. Bu kez müsait grupta kazanabilir. Özlerdinç, Kafadar ve Boztepebeyi rakipleridir.

2.AYAK: Vespucci bir yarış gördükten sonra daha iyi duruma geldi. Graw Shadow’un ilk koşusu tatminkardı. Bir çarpı atmakta fayda var. Ookazı ve Trinetta her geçen gün formlarını yükseltiyorlar, kuponlarda bulunmalılar. Bu dört taydan sonra Battle Angel ve Mustan düşünülmeli.

3.AYAK: Baba Hancı formunu buldu. Son ikinciliğini de beğendim. Uygun rakipler yanında kazanabilir. Yanına at yazmak isteyenler High Pressure ile Pancmahal’ı değerlendirebilir.

4.AYAK: Sanberk, Cevher, Oğuzboylu mücadelesine Anayurt da katılabilir.

5.AYAK: İlk beş safkanın kazanma şansı var. Bence ayırt edilmeden kuponlara yazın derim.

6.AYAK: Nartın Kılıcı ilk startında üçüncü oldu ve daha iyi duruma geldi. Pistteki görüntüsü beğenilen bu safkanın ardından Agassi ile Ip Man değerlendirilmeli. Silent Wave de yeterli yarış pişkinliğine sahip. Sürpriz Tapitson...



