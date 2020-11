Babaoktay’a uygun rakipler

8 koşulu Ankara’da beşinci ayaktaki Babaoktay’ı bir adım önde görüyorum. Altılının ilk ayağı ile son ayağını sürprize müsait olduğunu düşünüyorum.

Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Kaçer Kızı, Güler Kızı, Termeli Kızı ön plana çıksalar da bu koşu oldukça zorlu gözüküyor. Bu nedenle daha fazla at yazın, ya da kapatın.

2.AYAK: Surşahini’nin son iki koşusu güzeldi. Bence birinciliğin en güçlü adayıdır. Özbilden en ciddi rakibidir. Bu ikiliden sonra Özerdinç ile Taşeron’u değerlendirin. Sürpriz Silvertay...

3.AYAK: Last Chance Lady’nin son yarışlarını ölçü almayın, bu müsait grupta iş yapar. Formunu sürdüren Pamphlia en yakın rakibidir. Cat People da yarışın bir diğer şanslı ismidir.

4.AYAK: Zor bir yarış. Benim sıralamam Savaş Atı, Taluzek, My Pride, Puro ve Bay Döker şeklinde...

5.AYAK: Yarışı kazanacak bir kaç isim var. Benim tercihim Babaoktay’dan yana. Mourinhio ile White Spear rakipleri.

6.AYAK: İlk kez start alacak olan tayların bu mücadelesinde Akşin, Turuvalı Helen ve Distinction ilk önerilerim. Curaadh, Commitment ve İnsula bu yarış için daha sonraki tavsiyelerim.