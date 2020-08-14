9 koşulu İstanbul’da üçüncü ayaktaki Baron Setrak’ı birinciliğe yakın görüyorum. İlk iki ayakta sürpriz yaşanabilir, dikkat diyorum. Kısa bir izine gideceğim bu nedenle yarından itibaren yazılarıma bir süre ara vereceğim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Zor bir yarış. Bence kapatılmasında yarar var. Önceliklerim Şahin Şevket, Kazdağı, Cesurmirza ve Bekir şeklinde.

2.AYAK: Rakiplerinden daha iyi durumda bulunan Gizemnaz favorim. Son ikinciliğini beğendiğim Sarı Handan sert rakibidir. Hayırlı Kız’ın idmanları iyi ancak yarışlarında bekleneni veremiyor. Bu kez iyi koşabilir. Bu üçlüden sonra Kadeş, Kurdele ve Prenses Montana’yı değerlendirin. Sürpriz Mihribankaya...

3.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu buluşmasında 1.14.21’lik dereceye sahip Baron Setrak bu gruba üstünlük sağlayabilir. Rakipleri Lucky Rock, Olivya ve Hoçvanlı...

4.AYAK: Milasberk, Dumrul, Keskinşah ve Saydam Ateş arasındaki mücadele bence birinciyi belirler...

5.AYAK: Son koşusunu çok beğendiğim Kanekonun Oğlu’nu başta tutuyorum. Kuzey Yağmuru ve Deli Tahir rakipleri. Sürpriz Fire Of World.

6.AYAK: Barbarella Mia, Mystic Star ve Ay Çiçeği kuponlarda bulunması gereken isimler. Josephine sürpriz yapabilir...