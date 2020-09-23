9. koşulu İstanbul yarışlarında beşinci ayakta koşacak olan Baron Setrak’ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. İkinci ve son ayaklarda fazla at yazmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İstikrarlı koşan Yellow Legend’i başta tutuyorum. Rakipleri Rüzgarhanbey ile Zaldır olur düşüncesindeyim.

2.AYAK: Zor bir yarış. Start alacak atların hepsinin az ya da çok kazanma şansları var. Az atla bu ayağı geçeceklere önerilerim Akdeniz Fırtınası, Uçan Haz, Petekkan ve Defneciğim şeklinde.

3.AYAK: Son iki yarışını kazanan ve eküri avantajına sahip Mavra favorim. Üst üste üç kez finişi önde geçen Romanolur da kesinlikle ihmale gelmez. Yoldaşah ile Kral Arthur geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Ulan Bator ile Sharpa arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Sürpriz King Serkan...

5.AYAK: Koştuğu yarışlarında az farklarla tabela dışı kalan Baron Setrak’ın bu kez çok daha iyi koşacağına inanıyorum. Rakip isterseniz I Wanna Leave, Roman Star ve Last Hope’u değerlendirebilirsiniz.

6.AYAK: Günün zor yarışlarından biri... Sıralamam Tonya, Başaydın, Sungurlu, Candanbey, Öktem, Delibinnur ve Yurthan şeklinde...