10 koşulu İstanbul yarışlarında bugün zevkli mücadeleler izleyeceğiz. Ben altılımın çatısını 4. ayaktaki Baş Hükümdar’ı tek yazarak oluşturacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Günün en zor yarışlarından biri. Bawepir, Elmasınkızı, Kazdağı, Romanolur, Belalı Tumbul öncelikle düşünülmesi gereken isimler. Kuponlarını geniş tutacaklar Akdamar, Güldürgüldür ve Arifço’yu değerlendirebilirler...

2.AYAK: Ağır kilosuna rağmen eküri avantajına sahip Florida Coast favorim. Bu mesafede en iyi derece 1.23.37 ile bu safkana ait. Yarışları da tatminkar. Koşularında ikilileri bozmayan Lady Of Parthenia ve 1400’deki 1.23.42’lik derecesiyle Mındhunter ihmale gelmez. Dıfferente ve Glabella diğer ihtimaller...

3.AYAK: İlk kez start alacak olan 2 yaşlı İngiliz taylarındaki sıralamam Sense Eight, Special Son, Atlantis ve Bay Mete...

4.AYAK: Baş Hükümdar’ın hazırlıklarının iyi olduğunu duydum. Zaten performansı da ortada. Günün en şanslı safkanı olarak görmekteyim. Rakipleri Sürgüntay ile Demirperde...

5.AYAK: Azmantor ve Goldenpass ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Bu ikiliden sonra Lualua diyorum. Uğur Bubam’ın handikap puanı yüksek ama kilo dezavantajına sahip...

6.AYAK: Sülünbüke kilodan etkilenmezse bu gruba üstünlük sağlayabilir. Son iyi yarışını kazanan Balalayka nefes yönünden etkilenmezse koşuya ağırlığını koyabilir. Cevherizade, Malibunun Oğlu, Spartaküs ve Dumanoğlu geliri olan safkanlar...



