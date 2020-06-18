Baydöker’e uygun grup

11.koşulu İzmir yarışlarında altılı ganyanın çatısını beşinci ayaktaki Baydöker’i tek bırakarak kuracağım. Özellikle ikinci ayağın oldukça zor olduğunu düşünüyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez koşacak olan 3 yaşlı Arapların bu mücadelesinde pisteki durumlarının iyi olduğunu öğrendiğim Sehergül, Denizkurdu, Yeksira öncelikle düşünülmesi gereken taylar. Eküri koşma avantajına sahip Babamahir ve Belinay Sultan daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Zor bir yarış. Bir kaç atın dışında kalan safkanların hemen hepsinin kazanma şansı var. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın..

3.AYAK: Black Panther ve Medzamor rakiplerine oranla ön plana çıkıyorlar. Güven Han ve Elbruz geniş düşünenlere önereceğim isimler..

4.AYAK: 1000 metrelik bu maiden koşuda önceliğim Abrakadabra, Tim Baba ve Oğuz Şah’tan yana. Yiğitoğlum, Kerimağa, Ateşbüken ve Silent River rakipleri...

5.AYAK: Baydöker uygun bir grup buldu. Üç aydır start almamasına rağmen yarışın en şanslı ismidir. En yüksek handikap puanına sahip Hosli ile istikrarlı yarışlar çıkaran İpekkız daha sonraki ihtimallerdir...

6.AYAK: Geçtiğimiz hafta bir koşu gören ve güzel bir üçüncülük yapan Uzuncuk Çiçeği birincilikte en şanslı gördüğüm isim... Miranda’yı bu safkana rakip olarak görmekteyim. Mis Gölcük bu ikiliden sonra düşünülmeli.