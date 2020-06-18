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HaberlerAfşın Yakuboğlu Baydöker’e uygun grup

11.koşulu İzmir yarışlarında altılı ganyanın çatısını beşinci ayaktaki Baydöker’i tek bırakarak kuracağım. Özellikle ikinci ayağın oldukça zor olduğunu düşünüyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez koşacak olan 3 yaşlı Arapların bu mücadelesinde pisteki durumlarının iyi olduğunu öğrendiğim Sehergül, Denizkurdu, Yeksira öncelikle düşünülmesi gereken taylar. Eküri koşma avantajına sahip Babamahir ve Belinay Sultan daha sonraki ihtimaller.
2.AYAK: Zor bir yarış. Bir kaç atın dışında kalan safkanların hemen hepsinin kazanma şansı var. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın..
3.AYAK: Black Panther ve Medzamor rakiplerine oranla ön plana çıkıyorlar. Güven Han ve Elbruz geniş düşünenlere önereceğim isimler..
4.AYAK: 1000 metrelik bu maiden koşuda önceliğim Abrakadabra, Tim Baba ve Oğuz Şah’tan yana. Yiğitoğlum, Kerimağa, Ateşbüken ve Silent River rakipleri...
5.AYAK: Baydöker uygun bir grup buldu. Üç aydır start almamasına rağmen yarışın en şanslı ismidir. En yüksek handikap puanına sahip Hosli ile istikrarlı yarışlar çıkaran İpekkız daha sonraki ihtimallerdir...
6.AYAK: Geçtiğimiz hafta bir koşu gören ve güzel bir üçüncülük yapan Uzuncuk Çiçeği birincilikte en şanslı gördüğüm isim... Miranda’yı bu safkana rakip olarak görmekteyim. Mis Gölcük bu ikiliden sonra düşünülmeli.

Baydöker’e uygun grup

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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