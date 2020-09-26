MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYazarlar Bidanem tek

10 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Bidanem’i tek tutuyorum. Altılının üçüncü ve son ayaklarına dikkat edin, sürprize müsait gözüküyor.

Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Silvertay formunu sürdürüyor. Ustura, Canseklavi, Mardinli ve Agah rakipleridir.

2.AYAK: Üst üste iki kez üçüncülükte kalan Yalazalp bu kez kazanabilir. Reis Kızı ve Mavialp de finişi önde geçebilir. Bu üçlüden sonra Medusa ve Issız Kule diyorum.

3.AYAK: Zor bir yarış. Angel Spirit, Victory Lap, Bosendra, Rio La Rio, Touch Of Class, Granada ve Temperance sırasıyla yarışta şanslı gördüğüm safkanlardır.

4.AYAK: Başarılı yarışlarını sürdüren Bidanem’i birinciliğe yakın görüyorum. Rakip isterseniz Selda Hanım’ı değerlendirin..

5.AYAK: Çivit çok iyi durumda. En ciddi rakibi Güneşin Gülü olur görüşündeyim...

6.AYAK: Günün en zor yarışı. Hiç yarış kazanmamış 3 Yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Hosli, Fındık Kurdu, Flying Girl, Atlı Ateş ve Sevalcan başta tuttuğun safkanlar. Ekşioğlu, Akhil, Gürler Kızı ve Tatlı Uçar geliri olan isimler.

Bidanem tek

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
Yazarın Diğer Yazıları