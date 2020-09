10 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Bosna Hersek’i birinciliğe yakın görüyorum. Birinci ve beşinci ayaklar sürprize müsait gözüküyorlar. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Derin Mavi’yi başta tutuyorum. Üst üste dört yarış kazanarak gücünü gösteren Energin ile son üç koşusundan ikincilikle ayrılan Aşıkbey sert rakipleridir. Bu üçlüden sonra Atom Saçan, Prenses Aslı ve Arbedaş’ı değerlendirebilirsiniz.

2.AYAK: Leopon ve Erbabam önceliklerim. Taluzek ve My Head daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu buluşmasında yeterli yarış pişkinliğine sahip Benzenci favorim. Formunda ilerlemeler olan Garip Osman, Irmak ve Kızılşafak rakipleri.

4.AYAK: Özgünhan’ın başarılı temsilcisi Bosna Hersek biriciliklerine bir yenisini ekleyebilir. Gülhatmi ve Kayasel rakipleri.

5.AYAK: My Perfection’un son yarışını ölçü almayın. Bu kez daha iyi koşacaktır. One Andonly, Aybars, Khal Drogo ve Magfellow geliri olan safkanlar.

6.AYAK: Özkoyuncu bu yarışa iyi hazırlandı, dikkat edin. Saitbey ve Issız Kule rakipleri. Sürpriz eküriler ve Reis Kızı...