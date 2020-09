9 koşulu İstanbul yarışlarında bugün birbirinden güzel mücadeleler izleyeceğiz. Ben son ayaktaki Bosna Hersek ile ikinci ayaktaki Light Of Darkness’in iyi koşmasını bekliyorum. İlk ve üçüncü ayaklar sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son dördüncülüğü ile forma girdiğini gösteren Shehzade favorim. İzbırak ve Pexuss için grup müsait. Bu üçlüden sonra Alsancaklı, Aslansütü, Cesurmirza ve Yarissa derim.

2.AYAK: Bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Light Of Darkness’ı başta tutuyorum. Rakibi Glitzy ile Macau...

3.AYAK: Zor bir yarış. Lion Guard, Girl Gun Bad, Toros ve Captain Of The Sea kuponlarda olmazsa olmazlar. Daha geniş düşünenler Girl Of Sun, Atom Cemil ve Kingdom Of Fire’ı değerlendirebilir.

4.AYAK: Real Runner, Anadolu Aslanı ve Kar Kız arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

5.AYAK: İlk kez start alacak olan 3 Yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Ergüntay, Kadirimhan, İstanbul Muhafızı ve Cihanpehlivanı öne çıkan safkanlar...

6.AYAK: Başarılı yarışları ile dikkat çeken Bosna Hersek’i bir adım önde görüyorum. Övünç en yakın rakibidir. Hızlı Ahmet ve Kubilaybey sürpriz...