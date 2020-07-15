Bu kez kazanabilir

İstanbul’da 10 koşulu güzel bir program var. Ben son ayaktaki maiden koşuda bu kez Silver Fronst’un kazanmasını bekliyorum. İlk iki ayak sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, sizler için hazırladığım altılı ganyan yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son birinciliğini beğendiğim Akdamar’ı başta tutuyorum. Her zaman istikrarlı koşan Singapur bu grupta ihmale gelmez. Zaman zaman çok başarılı yarışlar çıkaran Kırımay, hazırlıkları olduğunu duyduğum Bawepir, son yarışını ölçü almadığım Güldürgüldür kuponlarda bulunmalı. Daloğlu’na da dikkat edin, bu yarışı kolluyor.

2.AYAK: Zor bir yarış. Öncelikle Sarıduz, Aspurçi, Çiğdem Çiçeği, Kurdele ve Cosmos diyorum. Daha sonra Bersun Ateşi, Aymira, Güloş...

3.AYAK: Bay Patron bir adım önde. Wanpir, Ardabey ve Korkmazefe rakipleridir.

4.AYAK: Farilyalı ve Çeko Dayı arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu ikiliyi Zafer Ateşi zorlayabilir..

5.AYAK: Özgürstone ve Gergin birincilikteki en güçlü adaylar. Yarışları tatminkar olmayan Binbir ve Mavra’nın toparlandığını duydum, yazılabilirler.

6.AYAK: İlk koşusundan üçüncü, ikinci koşusundan ikinci ayrılan Silver Fronst’un bu kez kazanmasını bekliyorum. Rakip isterseniz Lord ve Giangiur tavsiye ederim...



