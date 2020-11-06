Burakşah tek

9 koşulu İstanbul yarışlarında beşinci ayaktaki Burakşah’ı daha şanslı görüyorum. Altılının birinci, dördüncü ve altıncı ayakları sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Muzobaba son iki koşusunda kendini buldu ve güzel birincilikler elde etti. Yine yarışın en şanslı isimlerinden. İstikrarlı yarışlar çıkaran Kızıloğlu en ciddi rakibidir. Bu ikiliden sonra Kazanlı, Warrior Girl, Deniz Alp ve Arzu Gelin’e şans tanıyorum.

2.AYAK: Sancar, Altınbartın ve Karbatur’un aralarındaki yapacakları mücadele bence birinciyi belirler.

3.AYAK: Kuababa, Green Shadow ve Blood Diamont bence altılılarda bulunmalı. Sürpriz Belive İn Me...

4.AYAK: Bence altı atı da yazıp rahat edin...

5.AYAK: İki kez art arda ikinci kalan Burakşah bu kez kazanabileceği bir grup buldu. Oldukça şanslıdır. Kaynarca en yakın rakibi.

6.AYAK: Atardamar’ın biraz kilo dezavantajı var ama bu grubu geçebilecek formda. Bawepir de kesinlikle ihmale gelmez. Oğlumvolkan ışıklı. Takibinde fayda var. Pistteki görüntüsü iyi olan ancak başarısız yarışlar çıkaran Shehzade’yi takip edin. Yolkıran, Neşetim ve Pexuss geliri olan safkanlar.