Bugün İstanbul’da 10 koşulu güzel bir program var. Gazi Koşusu öncesi erkek ve dişi tayların son provasını da izleyeceğiz. Sait Akson’da Call The Victory birinciliğe yakın gözüküyor. Dişi taylarda ise favoriyi bulmak oldukça zor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Ferhan çok formda, birinciliğin en güçlü adayıdır. Son koşusu tatminkar olan Lex Tallionis ve Long Star rakipleri.

2.AYAK: Dört tay rakiplerine oranla daha ön plana çıkıyorlar. Bunlar Japs Bomb, Happy Time, Yellow Legend ve Empress Faustina... İlk kez koşacak olan Ghost Emperor sürpriz...

3.AYAK: Miss Helin grubun en formda safkanı. Yavaş yavaş toparlanan Peri Lina rakibidir. Bu iki safkandan sonra Iskra ve My Perfection’a şans tanıyorum. Sürprizim The Last Romance...

4.AYAK: Call To Victory bugüne kadar koştuğu yarışlarda gücünü gösterdi. Mesafeden etkilenmezse yine kazanacaktır. Rakip arayanlar Vernazza’yı değerlendirsin...

5.AYAK: Live The Moment üst üste iki kez ikinci oldu, bu kez kazanabilir. Miro ve Delal Sultan rakipleridir. Sürprizdeki önerim Blue Ribbon...

6.AYAK: Kısrak Koşusu’nun büyük çekişme içinde geçmesini bekliyorum. Bir çok tay finişi önde geçebilir. Mümkün olduğunca fazla tay yazmakta yarar var. Benim önceliklerim Florida Coast, Marakay, Mala Moja ve Prior...