82 günlük bir aradan sonra yine yarış heyecanını yaşamaya başlıyoruz. Herkese bol şanslı ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün altılının 3. ayağındaki Call To Victory ile 4. ayağındaki Karacakayalı’yı şanslı görmekteyim. Altılı ile ilgili görüşlerime gelince:

1.AYAK: Daha sert gruplarda bile iş yapan Uludaz ile yaklaşık 9 aydır start almamasına rağmen yeterli hazırlığı olan Run And Win, titizlikle bakılan Jack Sparrow öncelikle düşünülmesi gereken safkanlar. After Forever, Lupa Uno ve Pastoral Senfoni daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Üç kez kazanmasının ardından az farkla tabela dışı kalan Handsome Hero ve grubun en istikrarlı safkanı Bratislava favorilerim. Magic Man’ın son yarışını ölçü almayın. Siyah İnci ve Justice For All yarışı kazanacak güçteler. Sürpriz The Perfect Show...

3.AYAK: Mengüalp iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Olumlu sinyaller alıyorum. Bawikal Nevzo ve Özdemir Ağa rakipleri. Sariduz, Eşiyok, Maydonaz ve Sadeceizle kuponlarına daha fazla at yazacaklara önerilerim.

4.AYAK: Uzun süre yarış koşmamaktan etkilenmezse Call To Victory bir kez daha kazanabilir. Rakip isterseniz Alihan ile Vernazza’yı değerlendirin.

5.AYAK: İlk kez start alacak olan 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Karacakayalı bir adım önde. Rakipleri Muzobaba, Chris Bey ve Kudretim.

6.AYAK: Wolf Creek, Lasting Memory ve Mirahor mutlaka kuponlarda bulunmalı. Engel Yok, Maicon, Pedrum ve The Black Stallion da ha sonraki ihtimaller.