Nefesler tutuldu ve herkesin beklediği o an geldi... 1927 yılında Neriman’la başlayan Gazi Koşusu’nun hikayesi bugün Veliefedi Hipodromu’nda bir kez daha yazılacak. Mirage’lar, Akkor’lar, Karayel’ler, Nadas’lar, Dr. Seferof’lar, Toraman’lar, Seren’ler, Cartegena’lar, Hafız’lar, Bold Pilot’lar, Grand Ekinoks’lar, Pan River’ler, Matodor Yaşar’lar... Ve daha niceleri... Gazi Koşusu kimi zaman ‘Renk’lendi, kimi zaman “Hep Beraber” alkışlandı, geçtiğimiz yıl ise “The Last Romance” yazıldı. Ardından bugüne gelindi.

Bugün Veliefendi Hipodromu’nda bilinen Gazi Koşuları’nın ötesinde bir gün yaşanacak. Önemli derbi haziran ayının son haftası yerine bu defa 30 Ağustos’ta koşulacak. Üstelik seyircisiz olacak. Büyük heyecan uzun aradan sonra ise ilk kez 22 tayın yerine 15 tayla yaşanacak. Bakalım bugünkü heyecan nasıl noktalanacak? Son 5 yarışı üst üste kazanan Ahmet Çelik yeni bir tarih mi yazacak? Yarışseverlerin tepkisini çeken Halis Karataş finişi önde geçerek kendini affettirebilecek mi? Ya da beklenen tayların aksine yeni bir sürpriz gerçekleşecek mi?

Benim görüşüm ise büyük ihtimalle yarışı Call To Victory’nin kazanacağı yönünde... Yarış hayatının ilk koşusunda 4. olan ardından katıldığı 10 koşuda geçilmeyen bu güzide safkan Erkek Tay Deneme ve Sait Akson yarışlarını kazanarak kendini ispatladı. En ciddi rakibinin Karataşlı Vernazza olduğunu düşünüyorum. Bu ikiliden sonra Upper Cut diyorum. Lord Of Game, Kings Man Go ve Powerman bence daha sonraki ihtimaller.