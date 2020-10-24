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10 koşulu Ankara yarışlarında beşinci ayaktaki Call To Victory’yi tek tutuyorum. Altılının birinci ve ikinci ayaklarını sürprize müsait görüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:
1. AYAK: Puanı az olmasına rağmen müsait bir grupta koştuğunu düşündüğüm Atiksoylu ilk atım. Ağır kilosuna rağmen Tumbul Çiçeği, son dördüncülüğü ile kıpırdandığını gösteren Özbatu, uygun rakipler bulan O Bir Reis ve Doru Yiğit kuponlarda bulunmalı. Erdinç ve Energin de geliri olan safkanlar.
2.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının bu buluşmasında sırasıyla Ser Pehlivan, Blinding Light, Topçu Hanım, Efsane Aşk ve El Compadre’ye şans tanıyorum.
3.AYAK: Sürgüntay çok iyi durumda. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Demirperde ile Silvertay rakipleridir.
4.AYAK: Ağır kilosuna rağmen önce Gergin diyorum. Kadhan her daim iddialı bir safkan. Muhakkak yazılmalı. Bu ikiliden sonra Lord ve Boztepebeyi...
5.AYAK: Gazi şampiyonu Call To Victory’yi tek tutuyorum. Rakipleri Lord Of Game ile Kingsman...
6.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Destanyazar, Ayza Hanım, Miskin, Albilgin ve Defneyaprağı kuponlara ayırt edilmeden yazılmalı derim.

Call To Victory

Call To Victory
Call To Victory

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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