10 koşulu Ankara yarışlarında beşinci ayaktaki Call To Victory’yi tek tutuyorum. Altılının birinci ve ikinci ayaklarını sürprize müsait görüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1. AYAK: Puanı az olmasına rağmen müsait bir grupta koştuğunu düşündüğüm Atiksoylu ilk atım. Ağır kilosuna rağmen Tumbul Çiçeği, son dördüncülüğü ile kıpırdandığını gösteren Özbatu, uygun rakipler bulan O Bir Reis ve Doru Yiğit kuponlarda bulunmalı. Erdinç ve Energin de geliri olan safkanlar.

2.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının bu buluşmasında sırasıyla Ser Pehlivan, Blinding Light, Topçu Hanım, Efsane Aşk ve El Compadre’ye şans tanıyorum.

3.AYAK: Sürgüntay çok iyi durumda. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Demirperde ile Silvertay rakipleridir.

4.AYAK: Ağır kilosuna rağmen önce Gergin diyorum. Kadhan her daim iddialı bir safkan. Muhakkak yazılmalı. Bu ikiliden sonra Lord ve Boztepebeyi...

5.AYAK: Gazi şampiyonu Call To Victory’yi tek tutuyorum. Rakipleri Lord Of Game ile Kingsman...

6.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Destanyazar, Ayza Hanım, Miskin, Albilgin ve Defneyaprağı kuponlara ayırt edilmeden yazılmalı derim.