Cazip program

11 koşulu cazip bir Bursa programı ile karşı karşıyayız. Bugün de size sürpriz bir tek önereceğim, ilk ayaktaki Köylerağası Demir’le altılımın çatısını oluşturacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Köyler Ağası birinciliğin en güçlü adayıdır. Balsena, Köşkeroğlu ve Çığrüzgarı rakipleridir.

2.AYAK: Günün en zor koşularından biri. Mümkün olduğu kadar çok at yazmakta yarar var. Benim sıralamam, Baba Yavuz, Özçevik, Yener, Cesurhalim, İzbırak, Olacak Okadar, Özburgaz, Tuvanhan, Badinhan ve Yahyabey Gülü...

3.AYAK: Kartanesi müsait bir grup buldu, kazanabilir. Lady Maya her geçen gün formunu yükseltiyor. Finişi önde geçerse altılıyı cazipleştirir. Surplus kesinlikle kuponlarda bulunmalı. Argry Bull geliri olan safkanlardan.

4.AYAK: Bildenhan birinciliğe oldukça yakın. Eğer ilk ayaktaki cazip tekim Köylerağası Demir’i tek geçmezseniz sizlere bu safkanı önerebilirim. Bestekar, Romeo ve Mega Star rakipleridir.

5.AYAK: Safari hakkında olumlu sinyaller aldım. Ozgan çalışmalarında oldukça iyi. Gizemligece, Dervişbey ve Altıngüneş’in de pistteki durumları beğeniliyor.

6.AYAK: Önde istediği tempoyu ku rarsa Ovabeyi çıktığı gibi bitirebilir. Gubaz ve Fadik rakipleri. Bu üçlüden sonra Hızkolik, Kıratın Güzeli, Araphan ve Atardamar’ı tavsiye ederim...



