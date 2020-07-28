Çelikmavi formda

10 koşulu programda ikinci ayaktaki Çelikmavi’yi tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. İlk ve üçüncü ayaklarda fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın. Benim önceliklerim Aliço, Candy Girl, Ecrin Sultan, Mister Policeman ve Kaanege..

2.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Çelikmavi’yi birinciliğe yakın görüyorum. Rakipleri Şifne Efesi ve Atik Atik...

3.AYAK: İlk beş atın kazanma şansı var. Bunlara Baba Cahit ile Jimmy Jib’i de ekleyebilirsiniz...

4.AYAK: Afrikaander formunun zirvesinde, yine birinciliğin en güçlü adaylarındandır. Kilodan etkilenirse Tekfordtevfik ile durumunda ilerlemeler olan Son Oğul devreye girebilirler...

5.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 Yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde İncili Zehra favorim. En yakın rakipleri Miss Sultan ile İncili Zehra olur düşüncesindeyim.

6.AYAK: Son iki yarışını ölçü almadığım Fearless Girl ilk atım. Düzelen Rio Blondie ve Mis Balkan rakipleridir. Ağır kilosuna rağmen pistte görüntüsü iyi olan Alessandra ve son dördüncülüğü ile kıpındandığını gösteren Ateşgeçirmez geliri olan safkanlar...



