Comanchero şanslı

9 koşulu İstanbul yarışlarında ikinci ayaktaki Comanchero’yu birinciliğe yakın görüyorum. Altılının ilk ve dördüncü ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir.

Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Yamanbey finişe yakın yerlerde geziniyor, bu kez kazanabilir. Grubun en formda safkanlarından Romolo da kesinlikle ihmale gelmez. Semerkant üst üste üç kez kazandı. Şimdi de kazanmaması için bir neden yok. Uğur Bubam, Maicon, Derin Diyar ve Lualua yarışta geliri olan atlardan.

2.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Comanchero’yu birinciliğe yakın görüyorum. En yakın rakipleri Blue Ribbon ile Filandoz...

3.AYAK: Hilaleda ile Estigeçti rakiplerine oranla daha ön plana çıkıyorlar. Bu ikiliyi Gurbet Ateşi zorlayabilir.

4.AYAK: İlk kez start alacak olan 3 yaşlı Arapların bu mücadelesinde Şerife Hanım, Farmel Girl ve Kadıçeşmesi önceliklerim olmasına rağmen bu ayağı kapatmanızda fayda var düşüncesindeyim.

5.AYAK: Tekkurşun son yarışında güzel bir birincilik elde etti. Bu kez de birinciliğin en güçlü adayıdır. Rakibi Hanamichi. Cömertoğlu ve Sinoplu Merve daha sonraki ihtimaller.

6.AYAK: Sırasıyla Sapadere, Ferit Baba, Kayasel ve Yükselabi’ye şans tanıyorum.





